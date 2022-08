I lamantini sono a rischio estinzione a causa dell'inquinamento e della trasformazione del loro habitat. Quando è stato avvistato e salvato dai volontari era sottopeso

(LaPresse) La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission e la SeaWorld hanno rilasciato in acqua un lamantino dopo la riabilitazione: l’animale era stato visto dai membri dello staff della Florida Power & Light negli scarichi di acqua calda del centro di energia pulita dell’azienda e alcune settimane dopo nella contea di Broward. I lamantini sono a rischio estinzione a causa dell’inquinamento e della trasformazione del loro habitat. Quando è stato avvistato e salvato dai volontari era sottopeso. Ora è di nuovo in salute.

