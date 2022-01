I piccoli sono nati tutti dalla stessa mamma, una lontra orientale del Kleve Animal Park

(LaPresse) Cinque cuccioli di lontra orientale nati a novembre in uno zoo tedesco, sono stati tirati fuori per la prima volta dal box dove sono rimasti oltre un mese dopo la nascita insieme alla mamma. Per la prima volta sono stati sottoposti ai controlli medici al Kleve Animal Park: sono stati pesati e dotati di microchip questa settimana. I cuccioli sono un caso raro: le lontre orientali di solito danno alla luce uno o due piccoli, non di più. Quando questi cinque esemplari saranno più grandi, saranno distribuiti a diversi zoo per preservare la specie.

