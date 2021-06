I cittadini sceglieranno il nome dei nuovi nati: le votazioni resteranno aperte fino al 15 agosto

(LaPresse) Una cucciolata di cinque lupi è nata allo zoo di Chapultepec, a Città del Messico. I cuccioli di lupo nascono ciechi e sordi, per questo trascorrono la maggior parte dei loro primi mesi di vita nella loro tana. Il Segretariato dell’Ambiente di Città del Messico ha invitato le persone a scegliere il nome per i cinque cuccioli: le votazioni resteranno aperte fino al 15 agosto. Il lupo messicano è una sottospecie di lupo grigio cacciato fin dagli anni ’50, una caccia che ne ha provocato l’estinzione negli anni ’70. Nel 2020, gli sforzi del Programma d’azione per la conservazione delle specie sono riusciti a trasformare il lupo messicano da “probabilmente estinto in natura” a “in via di estinzione”, secondo la classificazione Segretariato dell’ambiente e delle risorse naturali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata