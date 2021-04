L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti nel pomeriggio a Garzigliana per soccorrere un cane in difficoltà nelle acque del torrente Pellicciotto. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti: l’animale, spaventato ma in buone condizioni, è stato raggiunto dalle squadre dei pompieri di Pinerolo e Luserna S.Giovanni. Poco dopo il servizio veterinario lo ha preso in affido in attesa di rintracciare il proprietario.

