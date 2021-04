L'ordinanza firmata ieri dal ministro Speranza

“Con il decreto firmato oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, si fa un passo avanti nel diritto della salute degli animali. La richiesta del via libera all’utilizzo dei farmaci generici per gli animali è un’istanza che Enpa porta avanti da anni e che quindi accogliamo con grande soddisfazione”. Così l’Enpa in una nota a proposito della decisione di dare l’ok all’uso di farmaci generici anche per gli animali. “Ringrazio il Ministro per questa iniziativa che dà alle numerosissime famiglie italiane che hanno scelto di accogliere un animale nelle loro case un’opportunità in più per salvaguardare la salute del loro amico a quattro zampe – spiega la Presidente nazionale Enpa, Carla Rocchi, ha commentato il decreto firmato oggi dal Ministro Speranza – . In un momento in cui gli italiani stanno manifestando sempre più il desiderio di prendersi cura di un animale (oltre il 15% in più delle adozioni nel 2020) e in cui la crisi sta però mettendo a dura prova tantissime categorie di lavoratori questo decreto è una risposta concreta ed efficace per una maggiore tutela dei nostri animali domestici e per aiutare le famiglie che li accolgono. Il Ministero della Salute ha infatti comunicato attraverso una nota stampa che a beneficiarne saranno circa il 40 per cento delle famiglie italiane che potranno risparmiare fino al 90 per cento per alcune patologie animali”.

