L'animale ha riportato alcune ferite e abrasioni

Questa mattina i vigili del fuoco del comando di Vercelli sono stati allertati per soccorrere un capriolo in zona Cappuccini in via Prarolo a Vercelli, in Piemonte. L’animale era rimasto incastrato tra le barre di una cancellata.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso a liberare l’animale, che ha riportato solo qualche abrasione sui fianchi ma sembrava in buone condizioni al momento del salvataggio. Sul posto anche la polizia locale.

