Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli: "Ricevere una bandiera in più dello scorso anno, riconosce la qualità e la bellezza del nostro territorio e dà merito al lavoro quotidiano"

La Regione Marche si conferma protagonista del turismo sostenibile in Italia, conquistando 20 Bandiere Blu 2025, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per la qualità delle acque e dei servizi turistici. Un risultato che segna un ulteriore passo avanti rispetto allo scorso anno, grazie all’ingresso tra le località premiate di Campofilone (Fermo), nuova eccellenza del territorio marchigiano. La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta oggi a Roma, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti delle amministrazioni locali.

Venti riconoscimenti

Un momento di grande orgoglio per la Regione, come ha sottolineato il presidente e assessore al Turismo Francesco Acquaroli: “Ricevere quest’anno ben 20 Bandiere Blu, una in più dello scorso anno – commenta -, è un risultato straordinario che riconosce la qualità e la bellezza del nostro territorio e soprattutto dà merito al lavoro quotidiano portato avanti dalle amministrazioni locali, dagli operatori turistici e dai cittadini, che con impegno contribuiscono alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del nostro territorio. Le Marche si confermano tra le regioni italiane con il maggior numero di località premiate, a testimonianza di un modello virtuoso di sviluppo sostenibile. Questo traguardo rafforza l’identità delle Marche come una regione accogliente, pulita e attenta alla qualità dell’offerta turistica, e rappresenta uno stimolo ulteriore a investire in un turismo consapevole, rispettoso dell’ambiente e capace di attrarre visitatori da tutto il mondo”.

Dove sono le Bandiere Blu nelle Marche

Di seguito l’elenco delle località marchigiane insignite del riconoscimento: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Marotta di Mondolfo, Senigallia, Ancona (Portonovo), Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena; Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Fermo (Lido di Fermo-Casabianca-Lido San Tommaso), Altidona, Porto San Giorgio, Pedaso, Campofilone, Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto.

