Il segretario generale delle Nazioni Unite: "Crisi interamente provocata dall'umanità"

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato un sos climatico al mondo, sottolineando che i mari si stanno innalzando a un ritmo sempre più rapido, soprattutto nelle nazioni insulari del Pacifico, molto più vulnerabili. Questa volta ha detto che ‘sos’ sta per ‘save our seas’, ovvero ‘salvare i nostri mari’. Guterres ha visitato Samoa e Tonga e ha lanciato il suo appello per il clima dalla capitale di Tonga, in occasione di una riunione del Forum delle isole del Pacifico. Il mese prossimo l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite terrà una sessione speciale per discutere dell’innalzamento dei mari. “È una situazione assurda”, ha detto Guterres, “l’innalzamento dei mari è una crisi interamente provocata dall’umanità. Una crisi che presto si gonfierà fino a raggiungere un livello quasi inimmaginabile, senza alcuna scialuppa di salvataggio che ci riporti in salvo”. “Una catastrofe mondiale sta mettendo in pericolo questo paradiso del Pacifico”, ha aggiunto, “l’oceano sta straripando. Questo mette in grave pericolo le nazioni insulari del Pacifico”. Circa il 90% della popolazione della regione vive entro 5 chilometri dall’innalzamento degli oceani.

Livello mare intorno a Tonga aumentato di 21 cm in 20 anni

Un rapporto commissionato dall’ufficio di Guterres ha rilevato che il livello del mare che lambisce la capitale di Tonga, Nuku’alofa, è aumentato di 21 centimetri tra il 1990 e il 2020, il doppio della media globale di 10 centimetri. Apia, nelle Samoa, ha registrato un innalzamento dei mari di 31 centimetri, mentre Suva-B, nelle Fiji, di 29 centimetri.Dal 1980, le inondazioni costiere a Guam sono passate da due volte l’anno a 22 volte l’anno. Nelle Isole Cook sono passate da cinque volte l’anno a 43 volte l’anno. A Pago Pago, nelle Samoa Americane, le inondazioni costiere sono passate da zero a 102 volte l’anno, secondo il rapporto WMO State of the Climate in the South-West Pacific 2023.

