I manifestanti chiedendo l'eliminazione completa dei combustibili fossili

Proteste davanti all’edificio che ospita la Cop28 a Dubai. I manifestanti ritengono il pacchetto di misure completamente sbilanciato e inadeguato. Chiedono, invece, l’eliminazione graduale e completa dei combustibili fossili, finanziamenti pubblici a fondo perduto, sostegno alla parità di genere e sui diritti umani. Uno degli attivisti presenti alla protesta, Sebastien Duyck del Center for International Environmental Law, ha dichiarato di aspettarsi “che i Paesi sviluppati rispettino i loro impegni in materia di finanziamenti per il clima”.

