I rappresentanti dei due Paesi si sono incontrati in California in vista della Cop 28 di Dubai

Si sono conclusi con “risultati positivi”, come riportato dal ministero dell’Ambiente cinese, i colloqui sul cambiamento climatico che si sono tenuti in California tra Cina e Stati Uniti, guidati dall’inviato speciale cinese per il cambiamento climatico Xie Zhenhua e dall’inviato speciale degli Stati Uniti per il clima John Kerry. Stando a quanto riportato dai media cinesi, sono stati raggiunti risultati positivi nella cooperazione bilaterale e nell’azione contro i cambiamenti climatici. L’incontro, tra i due maggiori produttori di gas serra al mondo, anticipa i colloqui della Cop28 prevista a Dubai a fine mese.

