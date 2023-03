Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres: "L'acqua è la linfa vitale del nostro mondo, ma è avvelenata dall'inquinamento e prosciugata dall'uso eccessivo"

Il 26% della popolazione mondiale non ha accesso all’acqua potabile e il 46% ai servizi igienici di base. E l’allarme contenuto nell’ultimo Rapporto mondiale sullo sviluppo idrico 2023 dell’Onu, pubblicato martedì alla vigilia della prima grande Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua in oltre 45 anni e della giornata mondiale dell’acqua.

“L’acqua è la linfa vitale del nostro mondo, ma è avvelenata dall’inquinamento e prosciugata dall’uso eccessivo”, scrive sui social il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. “In questa #Giornata mondiale dell’acqua riflettiamo sul nostro ruolo individuale e collettivo per utilizzare e gestire in modo sostenibile la linfa vitale dell’umanità. Agiamo per garantire un accesso equo all’acqua per tutti”.

Water is our world’s lifeblood, but it’s being poisoned by pollution & drained by overuse.

This #WorldWaterDay let’s reflect on our individual & collective roles to sustainably use and manage humanity’s lifeblood.

Let’s take action to ensure equitable access to water for all. pic.twitter.com/UmZJg2WfQs

— António Guterres (@antonioguterres) March 22, 2023