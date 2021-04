Immagini fornite da Espresso Communication Srl

Dalla crema di fagioli neri al cocktail col limone fresco: ecco il menù per celebrare l'Earth Day secondo siti e testate internazionali

Il rispetto per l’ambiente il nostro Pianeta si può dimostrare anche ai fornelli. Ecco alcuni piatti “green” proposti da siti internazionali e specializzati per celebrare la Giornata della Terra, che cade il 22 aprile. Dalla crema di fagioli neri, preparata con lime, cipolla tritata, curcuma e coriandolo, proposta dal sito ufficiale dell’Earthday, alle zuppe con spinaci o broccoli e cheddar citate dal New York Times.

Nel monitoraggio condotto da Espresso Communication per conto di Marco Roveda, pioniere del biologico, troviamo anche i tre piatti pensati per celebrare la Giornata della Terra dalla testata americana Cia Foodies: tofu piccante con arachidi e tagliatelle di zucchine, chilaquiles con pollo, funghi e bietole e, per concludere, una zuppa di fagioli bianchi portoghesi stufati e serviti con bietole, chorizo e uova in camicia. One Green Planet ne propone addirittura 10 sostenibili e, allo stesso tempo, deliziose: dalle fajitas di tofu affumicato e la pagnotta vegetariana di lenticchie, a portate come gli hamburger di fagioli neri e barbabietola e i filetti di pastinaca alla pescatora.

Secondo un report della Organic Produce Performance, pubblicato su Food Dive, i prodotti green sono cresciuti del 14,2% nell’ultimo anno, raggiungendo un fatturato di 8,5 miliardi.

Per quanto riguarda i dessert, She Finds propone diverse ricette come delle mini cheesecake con yogurt greco, miele, limone ed estratto di vaniglia, ciambelle al limone e cocco e bocconcini con fragole, feta, basilico e riduzione di aceto balsamico. Delish, invece, presenta i suoi “Earth Day Biscuits”, la cui ricetta prevede una semplice miscela allo zucchero e, successivamente, la creatività può prendere il sopravvento grazie all’utilizzo del colorante alimentare utilizzato per tingere la pasta del colore desiderato. Infine, per completare il pasto della Giornata della Terra non potevano mancare i cocktail e Chilled Magazine ne elenca alcuni pensati per soddisfare le esigenze e i gusti di tutti: si passa dal “Vanilla Bourbon” al “King Bee”, realizzato con London Dry Gin e limone fresco, dal “Botanica Cocktail”, con Cynar, birra allo zenzero e frutta biologica, alla “Sangria alla pesca bianca” fino al “Lexington Brass’ Bees Knees”, preparato con Gin Bombay, limone fresco e un cucchiaio di miele di lavanda.

Ecco quindi la top 10 delle ricette più green per celebrare la giornata dedicata al pianeta Terra:

1) Crema di fagioli neri con lime, cipolla tritata, curcuma e coriandolo

2) Carote speziate con paprika e pepe di Caienna

3) Involtini di zucchine crude con pesto

4) Earth Day soup con ortiche e funghi shitake

5) Lasagna di spinaci

6) Linguine con pesto di asparagi

7) Hamburger di fagioli neri e barbabietola

8) Filetti di pastinaca alla pescatora

9) Earth Day biscuits realizzati con miscela di zucchero e poi decorati con colorante alimentare

10) King Bee: cocktail a base di London Dry Gin e limone fresco

