Spazio, il Giappone lancia una missione verso le lune di Marte: il razzo verso Phobos

(LaPresse) – Il Giappone ha lanciato una navicella spaziale diretta verso le lune di Marte, con l’obiettivo di raccogliere campioni da riportare sulla Terra. La missione, della durata prevista di cinque anni, coinvolge cinque agenzie spaziali internazionali e punta a far atterrare un lander robotico e un rover su Phobos, la più grande e la più vicina al pianeta rosso tra le sue due lune. A guidare l’ambizioso progetto è la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), che ha lanciato la sonda prima dell’alba dal principale centro spaziale del Paese, sull’isola di Tanegashima. Phobos ha un diametro di circa 22 chilometri. Se la missione avrà successo, campioni di polvere, terreno e roccia raccolti sulla luna marziana raggiungeranno la Terra nel 2031.