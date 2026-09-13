Trump in Irlanda per l’Irish Open incontra il golfista Shane Lowry

Il presidente degli Stati Uniti Trump trascorre il fine settimana nel suo resort di golf nel villaggio di Doonbeg, in Irlanda, dove sta assistendo all’Irish Open. Trump ha incontrato il golfista irlandese Shane Lowry che ha iniziato l’ultimo giro in testa al torneo. Trump ha iniziato la sua visita in Irlanda con colloqui con il presidente e il primo ministro del Paese, prima di recarsi ad assistere all’Irish Open, disputato su un campo da golf di sua proprietà sulla costa atlantica irlandese. La visita del presidente ha comportato chiusure stradali, l’impiego di centinaia di agenti di polizia e la presenza di numerosi manifestanti nella remota area rurale della contea di Clare, a circa 280 chilometri a ovest di Dublino.