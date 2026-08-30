La Nasa lancia un nuovo telescopio per esplorare l’universo nascosto: la partenza dal Kennedy Space Center

La Nasa lancia un nuovo telescopio spaziale intitolato all’astronoma Nancy Grace Roman per esplorare l’universo nascosto. Il nuovissimo telescopio spaziale della Nasa, ritenuto un vero e proprio fiore all’occhiello, è partito alla ricerca di pianeti attorno ad altre stelle e per esplorare l’universo nascosto. SpaceX ha lanciato il telescopio spaziale Roman dal Kennedy Space Center in Florida. Il telescopio – che ha un valore vicino ai 4 miliardi di dollari – è diretto verso un punto di osservazione a 1,6 milioni di chilometri di distanza, dove si trova il telescopio spaziale Webb, uno degli altri gioielli della Nasa. Il telescopio Roman impiegherà tre mesi per raggiungere la sua meta. Una volta in postazione esplorerà il cosmo come mai prima d’ora. Il telescopio prende il nome da Nancy Grace Roman, la prima astronoma capo della Nasa. “Scoprirà migliaia di supernove, decine di migliaia di pianeti, miliardi di galassie e decine di miliardi di stelle – afferma Nicky Fox, direttore delle missioni scientifiche della Nasa – grazie al suo vastissimo campo visivo sarà in grado di fare cose che non siamo mai stati in grado di fare prima”.