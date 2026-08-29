Telescopio spaziale, il capo della Nasa sorvola la rampa di lancio alla vigilia della missione

La Nasa ha effettuato sabato un sorvolo alla vigilia del lancio del suo più recente telescopio spaziale. L’amministratore Jared Isaacman ha sorvolato in jet la rampa di lancio presso il Kennedy Space Center, in Florida. Il Nancy Grace Roman Space Telescope, dal costo di 4 miliardi di dollari, dovrebbe essere lanciato domenica a bordo di un razzo dal Kennedy Space Center, dando il via a una missione alla ricerca di pianeti oltre il nostro sistema solare e destinata a esplorare vaste aree dell’universo.