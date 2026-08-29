La Nasa presenta Roman, il telescopio spaziale che rivoluzionerà il modo di osservare l'universo

La Nasa ha presentato Roman, un nuovissimo telescopio progettato per scrutare l’universo su vasta scala. “Effettuerà un’indagine del piano galattico della durata di 29 giorni e, in quel lasso di tempo, scoprirà circa 20 miliardi di stelle, offrendoci così una nuova visione della nostra galassia, la Via Lattea”, ha detto la dottoressa Nicky Fox, amministratrice associata della direzione delle missioni scientifiche della Nasa. Roman (che prende il nome da Nancy Grace Roman, la prima astronoma capo della Nasa) non sostituirà nessuno degli altri telescopi, come l’Hubble e il James Webb, ma ci lavorerà assieme. Orbiterà a 1 milione di miglia di distanza, nel secondo punto di Lagrange Sole-Terra, e la missione iniziale durerà cinque anni. Il lancio è previsto per il 30 agosto dal Kennedy Space Center, in Florida.