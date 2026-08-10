Tifone Dolphin, frana travolge case nelle Filippine: sette dispersi

Sette persone risultano disperse nelle Filippine a seguito di una frana che domenica ha colpito tre abitazioni nella località turistica montana di Baguio, nel nord del Paese. Altre 5 invece sono state tratte in salvo.

Secondo quanto riferito dalle autorità la frana si è verificata dopo giorni di intense piogge monsoniche, aggravate dal passaggio del tifone Dolphin, che ora è stato declassato a tempesta tropicale.