Grecia, incendi fuori controllo: evacuate centinaia di persone vicino ad Atene

La Grecia continua a fare i conti con una grave emergenza incendi, con undici roghi ancora attivi che stanno impegnando senza sosta i vigili del fuoco. Le fiamme, alimentate da forti venti, minacciano Porto Germeno, rinomata località sul Golfo di Corinto a ovest di Atene, dove circa 300 persone sono state evacuate via mare. L’incendio è divampato venerdì nei pressi del villaggio di Agios Vasileios e le autorità hanno disposto nuove evacuazioni mentre proseguono le operazioni per contenere il fronte del fuoco.