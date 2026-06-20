Milano, Sardone (Lega): "Centrodestra diviso? Ci vedremo a ballottaggio"

“Centrodestra diviso a Milano? Io credo nel centrodestra unito da sempre, quindi mi auguro che questo non avvenga. Dopodiché Milano ha un milione e mezzo di abitanti, c’è il doppio turno, quindi noi lavoreremo per correre uniti come centrodestra. Se altri faranno altre scelte ne prenderemo atto e ci vedremo a ballottaggio. Io sono molto contenta che si discuta adesso del candidato sindaco, perché è l’ultima cosa che vorrei per Milano è un candidato calato dall’alto a un mese prima dal voto. Io non voglio che si perda ancora la mia città, quindi dobbiamo tirare fuori il nome adesso. Siamo già in ritardo, le primarie sono un ottimo modo per vincere”. Così la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone, a margine delle consultazioni del partito per scegliere il candidato sindaco a Milano.