Vannacci: "A Meloni risponderò quando mi interpellerà"

“Non ho risposto al presidente del Consiglio perché se avrà una domanda da farmi, me la fa direttamente e avrò l’onore e il piacere di risponderle. Mi risulta che abbia parlato alla ‘sporca dozzina’ e loro hanno replicato alle parole del presidente del Consiglio. Al premier Meloni rispondo quando mi interpellerà”, ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, nel punto stampa dopo il suo intervento all’assemblea costituente di FnV, in merito all’affermazione della premier, che ha accusato il generale di “fare il gioco della sinistra”. “Io non ho mai parlato di adesione al centrodestra, è il centrodestra che parla di FnV che dovrebbe aderire al centrodestra”, prosegue il generale. “Non è una mia istanza, sembrano sia quasi un’aspettativa di questo centrodestra e che quindi dovrei ammorbidire le mie posizioni e io rispondo di no: le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio”. Ancora prima di nascere Futuro nazionale Vannacci è al 5%, grazie proprio a queste posizioni e a queste linee rosse. Noi siamo il sestante, che riporta alleanza centrodestra nella giusta direzione”.