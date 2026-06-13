Futuro Nazionale, Vannacci: "Uscire da euro? Guru Prodi ci diceva che avremmo lavorato di meno e guadagnato di più"

Roberto Vannacci a Roma alla prima assemblea nazionale di Futuro nazionale ha parlato anche della possibile uscita dell’Italia dall’euro. “Io mi ricordo un altro guru italiano, si chiamava professore Prodi, il quale ci diceva che con l’ingresso nell’euro avremmo lavorato un giorno in meno e saremmo stati pagati come se avessimo lavorato un giorno in più. Lo chieda agli italiani se è così”, ha spiegato Vannacci, aggiungendo: “È difficile, ma dobbiamo cominciare a prendere in esame una qualsiasi soluzione, perché sembrerebbe che dopo trent’anni di euro tutti questi vantaggi l’Italia non li abbia ricevuti – ha continuato – Allora, visto che Einstein diceva che follia è fare sempre le stesse cose aspettandosi risultati diversi, se dopo trent’anni di euro e di Unione Europea l’Europa sta andando a catafascio, qualche cosa la dovremmo fare, perché io le ricordo un paio di dati”.