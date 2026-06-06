Energia, Urso: “Accolta la richiesta dell’Italia per la riforma degli Ets”

La richiesta dell’Italia di fare la riforma degli Ets è stata accolta e il 10 giugno ci sarà la proposta dell’Europa. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del 55° convegno nazionale dal titolo “People – La nostra promessa di futuro”, a Rapallo (Genova). Il governo italiano “ha presentato una proposta di riforma insieme ad altri Stati europei e ci auguriamo sia accolta in questo progetto di revisione, non è un caso che sia proprio il governo italiano a guidare il processo di riforma in Europa: l’abbiamo imposto noi con le nostre proposte e ora finalmente quel processo si è attivato. Sì, procede lentamente, perché le procedure europee sono piuttosto complicate”, ha aggiunto Urso.