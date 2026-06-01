Giappone, il premier Takaichi e il presidente delle Filippine cantano i Beatles e John Lennon

Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi sono stati visti cantare brani di successo, tra cui “Hey Jude” dei Beatles e “Imagine” di John Lennon durante una cena di stato a Tokyo. I filmati sono stati rilasciati dall’Ufficio presidenziale per le comunicazioni delle Filippine dopo che Marcos ha concluso la sua visita di stato di quattro giorni a Tokyo. Giovedì il Giappone e le Filippine hanno concordato di rafforzare la loro cooperazione in materia di difesa accelerando i colloqui sulla vendita di armi giapponesi e sulla condivisione dell’intelligence in un momento di timori per l’attività militare della Cina in Asia. I due paesi hanno inoltre rafforzato i loro legami con il quadro diplomatico di livello più alto di un partenariato strategico globale, il che significa che coopereranno su una gamma più ampia di aree, non solo su priorità strategiche. La visita di stato di Marcos è collegata anche al 70° anniversario dei rapporti diplomatici tra i due paesi e alle Filippine che quest’anno detengono la presidenza di turno dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico.