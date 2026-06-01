Giappone, 8 ibis crestati tornano a volare decenni dopo la loro estinzione

Otto ibis crestati sono stati rilasciati in natura in una città del Giappone centro-settentrionale, decenni dopo che gli uccelli si erano estinti nel paese. I volatili sono decollati da ciascuna delle loro gabbie di legno durante una cerimonia tenutasi domenica nella città di Hakui, nella regione di Noto, dove sono stati visti l’ultima volta in natura. Gli uccelli bianchi, chiamati Toki in Giappone, sono originari dell’Asia orientale e ammirati per le loro sfumature rosa-arancio sotto le ali e i segni rosso vivo intorno agli occhi. I residenti hanno esultato quando gli uccelli si sono librati in cielo nel momento in cui il principe ereditario Akishino, sua moglie Kiko e altri funzionari hanno tagliato un nastro attorno alle gabbie di legno. Questi uccelli si estinsero sull’isola principale di Honshu negli anni ’70, minacciati dalla caccia eccessiva e dal degrado ambientale. L’ultimo ibis nativo giapponese rimasto morì nel 2003 sull’isola di Sado. Ma gli uccelli sono tornati in vita grazie al sostegno della Cina all’allevamento. Nel 1999, secondo il Ministero dell’Ambiente, l’allevamento artificiale da parte di una coppia donata dalla Cina ha portato con successo alla nascita del primo pulcino di ibis crestato giapponese in cattività. Da allora gli sforzi di riproduzione e conservazione hanno aiutato il recupero della popolazione degli uccelli. Il rilascio degli amati uccelli è stato visto anche come di buon auspicio per la regione di Noto, che si sta ancora riprendendo dal mortale terremoto del 2024. Gli otto uccelli sono stati allevati e protetti in un centro di conservazione a Sado, nella vicina prefettura di Niigata. Altri dieci uccelli aspettano di essere liberati.