Ebola, guariti 4 infermieri in Congo. Oms: "Vostro coraggio dimostra che l'epidemia può essere fermata"

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha consegnato a quattro infermieri dei certificati che confermano la loro guarigione dall’Ebola. “Il vostro coraggio dà speranza e la vostra storia di vita dimostra che questa epidemia può essere fermata”, ha detto il numero uno dell’Oms a Bunia, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. “Abbiamo visitato alcuni pazienti e poi a un certo punto ho avuto le vertigini: è così che è iniziato tutto”, ha detto Etienne Ezo che ha raccontato la sua storia. “Ho controllato la pressione sanguigna e ho visto che stavo soffrendo di ipotensione. Ho deciso di riposarmi un po’ e, pochi minuti dopo, ho iniziato a vomitare”, ha aggiunto spiegando i sintomi. L’Oms ha fatto sapere che, secondo gli ultimi dati ufficiali, in Congo si registrano 906 casi sospetti e 223 decessi probabilmente legati all’epidemia di Ebola. Il vicino Uganda ha confermato nove casi e un decesso, secondo quanto riportato dal ministero della Salute del Paese.