Stati Uniti, le immagini aeree dei lavori alla Casa Bianca per il 4 luglio

Alla Casa Bianca fervono i lavori in preparazione del prossimo 4 luglio, giorno in cui si festeggeranno il 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti e l’80esimo compleanno del presidente Donald Trump.

Le immagini aeree mostrano squadre di operai intente a montare una gabbia ottagonale sul Prato Sud della Casa Bianca, che il prossimo 14 giugno ospiterà l’UFC Freedom 250, storico evento di Arti Marziali Miste.

Nei rendering diffusi online, lo spazio di combattimento appare circondato da una recinzione in rete metallica. Sarà presente un palco rosso, bianco e blu sotto un imponente arco con motivi a stelle e strisce e due grandi schermi che trasmetteranno l’azione in diretta.

La gabbia e il palco saranno a loro volta circondati da migliaia di posti a sedere temporanei, compreso uno spazio a bordo ring per una banda musicale al completo in grado di accompagnare l’intera scena con musica a tutto volume.

Trump ha dichiarato che il progetto UFC, una volta completato, comprenderà “un’arena da 5.000 posti proprio davanti alla porta d’ingresso della Casa Bianca”.