Iran, Hegseth: "Trump accetterà solo un buon accordo"

A margine dello Shangri-La Dialogue di Singapore, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha affermato che il presidente Donald Trump accetterà solo un “ottimo accordo” con l’Iran. “Lo farà solo se ritiene che sia un ottimo accordo per il nostro Paese e per la sicurezza del mondo”, ha detto Hegseth. “Solo un presidente è stato disposto a mettersi in gioco e a garantire, dopo 47 anni, che l’Iran non fosse in grado di dotarsi di armi nucleari. I nostri obiettivi non sono cambiati. L’Iran sa molto chiaramente quali sono le nostre aspettative e spetta al team negoziale ottenere risultati. Teheran si sta avvicinando alla nostra posizione. I colloqui sono stati produttivi. Penso che gli iraniani sappiano dove si deve arrivare”, ha concluso.