Giochi gioventù, Valditara: "Una partecipazione straordinaria, coinvolti 105mila ragazzi"

I Giochi della Gioventù “io li ho fatti, salto in lungo e corsa, e ho un bellissimo ricordo, a parte di com’ero vestito perché ho queste foto in bianco e nero, con la tuta con i rigoni e le scarpe dure di gomma, niente a che vedere con le attrezzature che hanno oggi i ragazzi”. Così il presidente della Commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone, a margine dei Giochi della Gioventù a Roma. Presente all’evento anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara: “Abbiamo coinvolto qualcosa come 105.000 ragazzi, alla fase finale hanno partecipato 6.000 tra giovani e docenti, una partecipazione dunque veramente straordinaria, tanto entusiasmo. Devo dire che anche gli investimenti sono investimenti importanti, una crescita ulteriore rispetto allo scorso anno nella partecipazione, ed è questa una testimonianza di quanto siano fortemente sentiti dalle nostre scuole i Giochi della gioventù”. Anche il ministro dello Sport Andrea Abodi era presente allo stadio Olimpico: “Il premio più grande è quello che viene dato a noi, perché soltanto a vedere quello che c’è stato a Piazza del Popolo in questi giorni di gare e oggi per l’operazione, per la chiusura, è il premio di quello che abbiamo, come ho detto, sognato, abbiamo progettato, abbiamo realizzato”. Infine Mollicone è tornato sulla sua esperienza ai Giochi: “Nel salto in lungo me la cavavo. Nella corsa un po’ meno, e poi ho scelto il basket, infatti ho fondato la nazionale Parlamento di basket”.