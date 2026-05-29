Calcio, Abodi: "Rapporti con i tifosi? Club che sbagliano devono essere sanzionati"

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha dichiarato che la mediazione tra le squadre di calcio e le tifoserie è “un fattore naturale e decisivo”, un “confronto” che “dovrebbe essere sistematico”. Abodi ha commentato le parole del questore di Roma, Roberto Massucci, che in una intervista a Il Messaggero ha parlato di rapporto “deficitario” tra i club e le tifoserie e di “società che fanno da cassa di risonanza” ai “proclami” dei tifosi. “Quello che ha detto Roberto Massucci – ha afferato il ministro – ha un senso a geometrie variabili peraltro, o a geografie variabili. Resta il fatto che con il ministro Piantedosi, con il presidente della Federcalcio, con i presidenti delle Leghe ci incontriamo con una certa regolarità e noi ci auguriamo che il lavoro che devono svolgere le leghe vada esattamente in questa direzione. Al di là della disponibilità piena che c’è da parte mia e del collega Piantedosi in ogni momento con tutti gli organismi di polizia, io credo che la mediazione delle leghe verso i club associati sia un fattore naturale e decisivo. Dovrebbe essere sistematico questo confronto, perché così come ci sono i tifosi che sbagliano e devono essere sanzionati così le società che non hanno un comportamento adeguato devono in qualche maniera risponderne, altrimenti rischiamo anche di mettere in discussione il ruolo di rappresentanza delle leghe”.
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