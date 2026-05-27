Pnrr, Meloni: "Qualcuno la considerava una sfida impossibile, non ci siamo mai scoraggiati"

Giorgia Meloni rivendica i risultati raggiunti con il Pnrr. “Poco meno di quattro anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità: portare avanti il piano di ripresa e resilienza più consistente d’Europa, sia dal punto di vista finanziario che degli obiettivi da raggiungere. Una sfida che alcuni consideravano molto complessa, altri addirittura proibitiva. Qualcuno perfino impossibile da vincere. Eppure non ci siamo scoraggiati“, ha detto la presidente del Consiglio in un videomessaggio inviato in occasione del convegno “L’Italia del Pnrr – Creare il modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta” a Milano. “Ci siamo messi subito al lavoro, pancia a terra fin dal primo istante, facendo come prima cosa quella che avevamo promesso e che molti credevano impraticabile, ovvero rivedere il piano, adattarlo alle nuove priorità dell’Italia”, ha spiegato la premier.