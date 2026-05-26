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martedì 26 maggio 2026

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Belgio: minibus travolto da un treno, portavoce polizia: "Quattro morti"

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Quattro persone, tra cui due bambini, sono morte e altri cinque minori sono rimasti feriti in un incidente tra un minibus e un treno avvenuto martedì in Belgio. L’incidente si è verificato a un passaggio a livello durante l’ora di punta del mattino nei pressi della città di Buggenhout, circa 30 chilometri a nord-ovest di Bruxelles. Sul minibus viaggiavano alcuni studenti di una scuola per bambini con bisogni speciali. Tra le vittime ci sono due adolescenti, l’accompagnatore e l’autista del mezzo. I cinque bambini feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le autorità, al momento dello schianto le barriere del passaggio a livello erano abbassate e i segnali luminosi rossi erano regolarmente in funzione.