Nigeria: video mostra l'attacco delle forze Usa contro lo Stato Islamico

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che le forze statunitensi e nigeriane hanno ucciso un leader dello Stato Islamico in Nigeria in una missione condotta venerdì. Trump ha annunciato l’operazione congiunta nel Paese più popoloso dell’Africa in un post sui social media a tarda notte, fornendo pochi dettagli. Ha affermato che Abu Bakr al-Mainuki era il numero due dello Stato Islamico a livello globale e “pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su ciò che stava facendo”. Al-Mainuki era considerato la figura chiave nell’organizzazione e nel finanziamento dell’Isis e stava pianificando attacchi contro gli Stati Uniti e i loro interessi, secondo un funzionario che ha parlato a condizione di anonimato perché non autorizzato a condividere informazioni sensibili. Nella clip diffusa dell’esercito statunitense le immagini dei raid Usa sulle forze dell’Isis.