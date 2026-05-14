Salone del Libro 2026, Tommaso Bori: "Non ci abbandonino le immagini di sguardi di bambini di Gaza"

“E non ci debbono abbandonare le immagini degli sguardi dei ragazzini e delle ragazzine scheletrici che cercano cibo e vestiti a Gaza, esposti alla fame e al gelo”, ha dichiarato al Salone del Libro di Torino 2026 l’assessore alla Cultura della Regione Umbria, Tommaso Bori. “Cinquanta mila ne sono morti sotto le bombe e per la malnutrizione, e anche questo è disumano”, ha aggiunto Bori. Durante l’inaugurazione dell’edizione di quest’anno – dedicata al romanzo di Elsa Morante ‘Il mondo salvato dai ragazzini’ e in cui l’Umbria è regione ospite – il discorso dell’assessore è stato accolto dal lungo applauso scrosciante della platea.