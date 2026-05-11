Iran, Macron: "Mai pianificato un dispiegato militare per riaprire Hormuz con la forza"

“Non si è mai parlato di un dispiegamento” militare francese per costringere alla riapertura dello Stretto di Hormuz. A dirlo è il capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron, nel corso della sua visita in Kenya, dove si è recato domenica. Il leader francese ha risposto così a un avvertimento lanciato da un funzionario iraniano contro l’ingresso di navi da guerra di Parigi o di Londra nello Stretto.

“Abbiamo creato una missione ad hoc, guidata insieme al Regno Unito, per lavorare in coordinamento con l’Iran, evitando al contempo conflitti con tutti i Paesi della regione e con gli Stati Uniti, per garantire che, non appena le condizioni lo consentiranno, il traffico marittimo possa riprendere”, ha spiegato il presidente francese. “L’idea di effettuare uno schieramento per riaprire Hormuz con la forza non è mai stata un’opzione per la Francia“, ha sottolineato.