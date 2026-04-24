25 aprile, la fiaccolata a Torino, Lo Russo: "Libertà vanno costantemente difese"

“La libertà è fondamentale e va costantemente difesa da quelli che sono assalti che periodicamente avvengono alle libertà costituzionali. Sono libertà realizzate attraverso il sacrificio di ragazze e ragazzi che hanno dato la loro vita contro il nazifascismo, e mi sembra davvero un ottimo segnale che questa nostra città, medaglia d’oro della Resistenza, continui a considerare questa giornata una delle più importanti dell’anno, siamo veramente contenti di essere in tanti”. Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine della fiaccolata per il 25 aprile nel capoluogo piemontese. Tra le migliaia di persone a sfilare in corteo, anche lo striscione di Askatasuna.