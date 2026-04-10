Vaticano, Emmanuel Macron ricevuto da Papa Leone XIV

Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato in Vaticano per il suo primo incontro con Papa Leone XIV. I due si sono incontrati nello studio privato del Papa per un colloquio, prima di essere raggiunti dalla delegazione francese, di cui faceva parte anche la first lady Brigitte. Il presidente Macron ha consegnato al pontefice diversi doni, tra cui la maglia della nazionale francese di pallacanestro autografata da tutti i giocatori e un libro sulla ricostruzione della Cattedrale di Notre-Dame dopo l’incendio del 2019. Dopo l’incontro con il Papa, Macron ha incontrato Pietro Parolin, Segretario di Stato del Vaticano, per discutere di questioni globali. La visita di Macron in Vaticano arriva pochi giorni dopo che Papa Leone XIV ha definito “veramente inaccettabile” la minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, espressa martedì, di distruggere la civiltà iraniana.