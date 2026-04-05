Attacchi razzisti al sindaco di Saint-Denis, migliaia in piazza gridano: "Siamo tutti antifascisti"

Migliaia di persone sono scese in piazza a Saint-Denis, Comune alle porte di Parigi, per esprimere solidarietà nei confronti del sindaco Bally Bagayoko. Il Guardian fa sapere che il nuovo primo cittadino, 52 anni, eletto con La France Insoumise, è stato vittima di insulti razzisti. Per questo lui, il suo partito e i cittadini francesi hanno deciso di dare una risposta forte agli attacchi e alle offese ricevute organizzando una manifestazione. “Siamo tutti antifascisti“, grida un uomo dal palco davanti a una piazza gremita. “Decine di migliaia di persone oggi a Saint-Denis per protestare contro il razzismo e ogni forma di discriminazione”, ha scritto su X Bagayoko, pubblicando il video della protesta.

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