Migranti, Sea Watch salva 44 profughi: sono sbarcati a Lampedusa

Sea Watch ha tratto in salvo 44 migranti che avevano trovato rifugio su una piattaforma petrolifera nel mezzo del Mediterraneo dopo aver perso l’imbarcazione su cui navigavano a causa di una tempesta. L’ong ha diffuso un video in cui si vedono le 44 persone bloccate sulla piattaforma. A trarle in salvo, la nave Aurora di Sea Watch, che ha trasportato i migranti a Lampedusa, dove sono sbarcati questa mattina. “Quando gli stati europei abbandonano ancora una volta le persone, è la società civile a portarle in salvo”, ha scritto Sea Watch su X.