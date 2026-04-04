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lunedì 6 aprile 2026

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Migranti, Sea Watch salva 44 profughi: sono sbarcati a Lampedusa

LaPresse
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Sea Watch ha tratto in salvo 44 migranti che avevano trovato rifugio su una piattaforma petrolifera nel mezzo del Mediterraneo dopo aver perso l’imbarcazione su cui navigavano a causa di una tempesta. L’ong ha diffuso un video in cui si vedono le 44 persone bloccate sulla piattaforma. A trarle in salvo, la nave Aurora di Sea Watch, che ha trasportato i migranti a Lampedusa, dove sono sbarcati questa mattina. “Quando gli stati europei abbandonano ancora una volta le persone, è la società civile a portarle in salvo”, ha scritto Sea Watch su X.