Andria, misure cautelari per furto, riciclaggio e ricettazione auto

La Polizia della BAT (Barletta-Andria-Trani) ha eseguito 15 provvedimenti cautelari – 12 custodie cautelari in carcere e 3 arresti domiciliari – nei confronti di altrettanti soggetti cerignolani accusati di associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture. In particolare, l’attività investigativa della Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura di BAT, sotto la direzione della Procura di Trani, si è concentrata su un sodalizio criminale cerignolano dedito al compimento di reati di natura predatoria nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani. Nello specifico, è stato smantellato un articolato sistema criminale che gestiva l’intera filiera delinquenziale, dal singolo furto dell’autovettura, al suo smontaggio sino alla successiva rivendita dei pezzi all’ingrosso. I furti contestati, registrati nella sesta provincia pugliese a partire dal giugno 2025, venivano realizzati simultaneamente da diverse “batterie” operative, capaci di trafugare fino a sette veicoli al giorno.