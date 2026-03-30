Serena Williams al Barbie Dream Fest: “Un’icona può essere chiunque”

Empowerment, ispirazione e modelli positivi al centro del Barbie Dream Fest, dove Serena Williams ha commentato la sua vittoria dell’Icon Award con un messaggio inclusivo: “Un’icona non deve essere necessariamente qualcuno con un successo straordinario. Può essere anche una madre, una sorella o una vicina di casa”. Il festival celebra l’eredità di Barbie e punta a ispirare le nuove generazioni a sognare in grande, proprio come il celebre personaggio ha fatto per decenni. I partecipanti possono immergersi completamente nell’universo Barbie, visitando la Dream House, pattinando su una pista a tema, esplorando i glam bar e prendendo parte a incontri e conferenze dedicate all’espressione di sé e all’empowerment. Tra le ospiti di rilievo anche Marlee Matlin e Angel Reese, figure che incarnano il messaggio di inclusività e forza promosso dal brand. Secondo gli organizzatori, l’entusiasmo del pubblico è stato travolgente, con partecipanti coinvolti e affascinati dalle esperienze immersive offerte dal festival.