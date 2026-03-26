Campania, Fico: "Approvato bilancio nell'interesse dei cittadini"

“Grande soddisfazione, dopo il voto usciamo finalmente dall’esercizio provvisorio. Oggi c’è un quadro del bilancio che è di equilibrio finanziario e che porta ad aumentare le risorse per i trasporti, l’ambiente, il ciclo dei rifiuti, il ciclo delle acque, il sociale e il socio-sanitario. Non potevamo far entrare ogni emendamento che il Consiglio voleva, perché ci sono tante questioni importanti ma che vanno trattate in un’altra legge, magari più organica, e che non corrisponde alla legge di bilancio. Tanti emendamenti non sono stati ammissibili perché estranei per materia, invece ci sono tante materie importanti che dobbiamo trattare e che tratteremo nei luoghi giusti. Continuerò a dire che la spesa va sempre trattata con molta attenzione perché si tratta dei soldi dei cittadini e quindi il bilancio deve rimanere in equilibrio finanziario. Dobbiamo uscire dal piano di rientro di bilancio, siamo nella direzione giusta. Ringrazio gli uffici di bilancio, il mio Gabinetto e lo staff”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Regione Campania, intervistato a margine del consiglio regionale che ha approvato la legge di bilancio.