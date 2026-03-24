Umberto Bossi, la commemorazione di La Russa in Senato: "Mio indimenticato amico"

L’Aula del Senato ricorda Umberto Bossi con una commemorazione aperta da un ricordo del presidente Ignazio La Russa e un minuto di silenzio. “Avevo sentito Umberto Bossi due mesi fa – ricorda La Russa – Mi aveva chiamato con l’ausilio della sua segretaria e ci eravamo detti di vederci. Spero che da lassù mi abbia scusato per questa omissione, faccio ammenda e lo ricordo”. “Mio indimenticato amico – prosegue La Russa – ripeteva sempre che i muri sono i libri del popolo. E questo fotografa bene la militanza e il modo di comunicare con la gente degli inizi della Lega. Lo facevano con vernice e pennello, scrivendo sui muri”. Il presidente del Senato ha ribadito “l’affettuosa vicinanza e il cordoglio personale e dell’Aula alla Lega e alla famiglia” del fondatore del Carroccio. In chiusura, l’aula del Senato ha dedicato un momento di silenzio per l’ex senatore.