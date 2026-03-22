Funerali Bossi, l'arrivo di Meloni e Tajani a Pontida

(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’abbazia di San Giacomo di Pontida per partecipare ai funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi, morto giovedì scorso a 84 anni. Insieme a lei il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. La premier è stata accolta dagli applausi della folla. A due passi dall’ingresso della chiesa ad attendere il vicepremier e segretario leghista, Matteo Salvini. In chiesa sono arrivati, tra gli altri, i presidenti delle Camere Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, i ministri Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli e Daniela Santanchè, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e Fedele Confalonieri.