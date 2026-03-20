Umberto Bossi, Salvini a Gemonio incontra i familiari per un'ora e mezza

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha lasciato Gemonio, a Varese, dove ha reso omaggio a Umberto Bossi incontrando i familiari del fondatore per un’ora e mezza. È stato un incontro molto emozionante, fa sapere Salvini, e caratterizzato da toccanti riflessioni umane e politiche. “Domenica saremo in tanti ad abbracciare Umberto nella sua Pontida”, conclude Salvini, che non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti né all’entrata né quando è andato via, limitandosi a salutare.