Carceri, Nordio: "Contro sovraffollamento ridurre carcerazione preventiva"

“Stiamo lavorando assiduamente per ridurre il sovraffollamento delle carceri“. Lo ha dichiarato il ministro delle Giustizia Carlo Nordio, giunto a Napoli per partecipare al 209° Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria svoltosi a piazza del Plebiscito. “Ci stiamo muovendo su quattro direzioni: ridurre la carcerazione preventiva, detenzioni differenziate presso le comunità per i detenuti tossicodipendenti, accordi internazionali per far scontare le pene nei territori di origine dei detenuti extracomunitari e poi nuovi penitenziari e progetti ‘recidiva zero’ che puntano sul lavoro e sul reinserimento”, ha concluso il Guardasigilli.