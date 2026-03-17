Nigeria, attentati suicidi nella città di Maiduguri: 23 morti e oltre 100 feriti

Almeno 23 persone sono state uccise e più di 100 ferite in presunti attentati suicidi lunedì notte che hanno preso di mira la città di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria. È stato uno degli attacchi più gravi della storia recente nella città martoriata dal conflitto. Residenti e servizi di emergenza avevano precedentemente riferito all’Associated Press che tre esplosioni erano state segnalate in luoghi affollati a Maiduguri, la capitale dello stato di Borno, tra cui in un mercato importante e all’ingresso dell’ospedale universitario universitario di Maiduguri. La prima esplosione è stata registrata intorno alle 19:30 all’ingresso dell’ospedale universitario, mentre il secondo e il terzo scoppio sono seguiti pochi minuti dopo presso il popolare mercato del lunedì e il vicino centro commerciale dell’ufficio postale, entrambi situati a circa 4 chilometri (2,5 miglia) dall’ospedale. Testimoni hanno raccontato il caos che si è verificato sul posto e negli ospedali quando le forze di sicurezza e i servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente.