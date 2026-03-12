Giappone, tubo di acciaio alto 13 metri spunta dal terreno e blocca le strade di Osaka

(LaPresse) Un gigantesco tubo di acciaio è spuntato dal terreno su un’autostrada nella città di Osaka, raggiungendo un’altezza di 13 metri, secondo le autorità locali. Un passante lo ha notato intorno alle 6:50 di mattina e lo ha segnalato alla polizia. Il tubo, lungo 27 metri e con un diametro di 3,5 metri, è stato ora spinto verso il basso fino a 1,6 metri. L’incidente ha causato la chiusura di alcune strade vicino alla stazione ferroviaria di Osaka-Umeda, in Giappone, provocando disagi al traffico cittadino. Non sono stati segnalati feriti, ha confermato l’Ufficio Edilizia del Comune di Osaka. Secondo i media locali, le autorità provvederanno a tagliare la parte restante del tubo sporgente. Nel sito erano in corso lavori per collegare un tubo fognario esistente a un serbatoio di stoccaggio utilizzato in caso di traboccamento dell’acqua piovana. Il tubo di acciaio era una struttura progettata per impedire il crollo del terreno durante gli scavi di costruzione.