Referendum, Sal Da Vinci: "Meloni ha chiamato solo per farmi i complimenti, il resto sono fake news"

Sal Da Vinci smentisce le voci secondo cui Giorgia Meloni gli avrebbe chiesto, in una telefonata, di usare il brano vincente a Sanremo ‘Per Sempre Sì’ per la campagna referendaria. “La presidente del Consiglio ha chiamato facendomi i complimenti ed è finita lì. Assolutamente non ha chiesto di utilizzare la mia canzone per la campagna referendaria. Sono fantasie che volano nel web”, ha dichiarato Sal Da Vinci, giunto al Maschio Angioino di Napoli per ritirare la targa a lui conferita dal sindaco Gaetano Manfredi per aver dato lustro alla canzone napoletana con la sua vittoria.