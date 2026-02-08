California, con l'auto centra in pieno un negozio di alimentari: 4 feriti

Un veicolo si è schiantato contro un negozio di alimentari in California, e ha ferito quattro persone. Il conducente, un uomo di 49 anni, si è schiantato davanti al Truckee Safeway, ha detto la polizia cittadina in un comunicato. La polizia ha detto di ritenere che l’uomo, originario della città di Coalinga, nella San Joaquin Valley, abbia colpito intenzionalmente i pedoni e il negozio. L’autista è stato denunciato con l’accusa di aggressione con un’arma mortale, reato di vandalismo e violazione della libertà vigilata. È stato incarcerato in una struttura a Nevada City, che è la sede della contea di Nevada e si trova a circa un’ora di macchina da Truckee.